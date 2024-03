Unilever ADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Dividendenrendite der Unilever-Aktie beträgt 3,92 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,98 Prozent in der Branche für Persönliche Produkte. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Unilever-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, Verbrauchsgüter, liegt die Rendite von Unilever bei -2,58 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Persönlichen Produkte verzeichnet eine mittlere Rendite von 21,29 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Unilever mit 23,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Unilever-Aktie beträgt 85,04, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Unilever-Aktie 3954,03 GBP, während der aktuelle Kurs bei 3835,5 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3876,24 GBP, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,05 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Unilever-Aktie mit der Gesamtnote "Neutral" bewertet.