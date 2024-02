Unilever ADR Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Unilever-Aktien wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut Analysten waren die Meinungen und Kommentare zu Unilever in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Tagen haben sich jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Unilever in den sozialen Medien verbreitet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt derzeit bei 3,92 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten in der "Persönliche Produkte"-Branche beträgt +1.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Unilever-Aktie (3855,5 GBP) um -3,84 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4009,29 GBP) ab. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3791,79 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Unilever in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Unilever-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.