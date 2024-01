Unilever ADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Unilever liegt bei 36,02, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 45,02, und auch hier ist die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anlegerstimmung zu Unilever war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in den sozialen Medien. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf einer neutralen Ebene liegt. Zusätzlich wurden genau berechenbare Signale herausgefiltert und fanden dabei 1 Gut-Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Unilever langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten sind 4 Bewertungen "Gut", 1 ist "Neutral" und keine ist "Schlecht". Auch wenn keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 4412,5 GBP, was einer Erwartung von 15,4 Prozent entspricht.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Unilever in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wird jedoch festgestellt, dass weniger über Unilever diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Unilever.