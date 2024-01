Unilever ADR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unilever-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage-Basis (52) als auch auf 25-Tage-Basis (44,73). Das langfristige Stimmungsbild für Unilever wird als "Schlecht" eingestuft, aufgrund einer unterdurchschnittlichen Diskussionstätigkeit im Internet und einer negativen Änderung der Stimmungsrate.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,94 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -36,04 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Unilever um 13,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die durchschnittliche Bewertung für Unilever "Gut" ist, basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 14,74 Prozent hin, was als "Gut"-Empfehlung für Unilever betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.