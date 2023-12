Unilever ADR Aktie: Augen auf!

Die Aktie der Unilever wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Unilever-Aktie liegt bei 4412,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,53 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Unilever-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -12,96 Prozent. Im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite von Unilever 1,63 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unilever-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden 4 exakt berechenbare Schlecht-Signale identifiziert, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

Insgesamt ergibt die Bewertung von Analysten und Anleger-Stimmung eine Einstufung der Unilever-Aktie als "Gut" in Bezug auf die langfristige Entwicklung, "Neutral" im Branchenvergleich und "Schlecht" basierend auf der Anleger-Stimmung.