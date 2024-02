Unilever ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analystenbewertung für Unilever zeigt aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig betrachtet gibt es innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4320 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 6,77 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Empfehlung gilt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Persönliche Produkte) ist Unilever unserer Ansicht nach unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,96 im Vergleich zum Branchen-KGV von 44,1, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

Die Dividendenrendite beträgt 3,92 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Unilever haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Unilever daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.