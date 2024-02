Unilever ADR Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Unilever-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4009,29 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 3855,50 GBP weicht somit um -3,84 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3791,79 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+1,68 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Unilever in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Unilever auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Unilever derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent. Daher erhält die Unilever-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,94 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 27,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,28 Prozent im Branchenvergleich für Unilever. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Unilever mit 12,7 Prozent unter dem Durchschnittswert von 6,76 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.