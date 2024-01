Unigroup Guoxin Microelectronics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Unigroup Guoxin Microelectronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein volatiler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Unigroup Guoxin Microelectronics. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Kommentare, während in den letzten Tagen eher negative Stimmen zu vernehmen waren. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 89,15 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 67,45 CNH liegt, was einem Abstand von -24,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -6,1 Prozent. Insgesamt wird die technische Situation daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Unigroup Guoxin Microelectronics ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,49 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.