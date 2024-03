Unigroup Guoxin Microelectronics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Unigroup Guoxin Microelectronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" 17,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -22,11 Prozent, wobei Unigroup Guoxin Microelectronics aktuell 8,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Unigroup Guoxin Microelectronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 78,07 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 70,08 CNH, was einer Abweichung von -10,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 61,81 CNH über dem letzten Schlusskurs (+13,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Unigroup Guoxin Microelectronics für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab zwei positive und fünf negative Tage sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Auch ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen ergibt mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Unigroup Guoxin Microelectronics von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung der Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen wird Unigroup Guoxin Microelectronics insgesamt mit "Schlecht" bewertet.