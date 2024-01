Unigroup Guoxin Microelectronics Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Unigroup Guoxin Microelectronics ist laut Analyse insgesamt "Schlecht". Negative Meinungen wurden vor allem in den sozialen Medien verbreitet, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität deuten darauf hin, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite der Unigroup Guoxin Microelectronics-Aktie bei -51,04 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Unigroup Guoxin Microelectronics-Aktie zeigt einen Wert von 69,96 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 74,08 für den RSI25 (25 Tage), der eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.