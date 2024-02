Unigold Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die technische Analyse der Unigold-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,06 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 0,04 CAD liegt, was einem Abstand von -33,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 CAD, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Unigold-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 66,67 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Unigold in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Unigold daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Unigold beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Unigold eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.