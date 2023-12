Unigold Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Unigold-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet. Der Kurs von 0,05 CAD liegt aktuell 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -16,67 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Unigold-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Die Anleger-Stimmung bei Unigold ist insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Unigold deutlich darunter und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung der Unigold-Aktie basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung.