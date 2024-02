Unigold Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen gab es bei Unigold keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder des Buzz. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine deutlichen Unterschiede. Auch hier erhält Unigold eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Unigold in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Unigold mit -23,08 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,42 Prozent aufweist, liegt Unigold mit 2,65 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Unigold mit 0 Prozent 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Unigold liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird Unigold daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.