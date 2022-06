Uniglobal Fonds: Sollten Sie jetzt kaufen?

Der Star Investor Ray Dalio sieht die Aussichten in Europa als gedämpft an. Um es einmal milde auszudrücken. Er positioniert sich auch auf einen börsenabsturz.da ist es positiv, dass der Fond mit fast 70% in den USA vertreten ist. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, den Uniglobal Fonds jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten. Um… Hier weiterlesen