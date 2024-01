Uniform kündigt neue CMS-Funktionen für Visual Workspace an, mit denen die Erstellung digitaler Erlebnisse noch einfacher wird

San Francisco (ots/PRNewswire) -Uniform, ein Weltmarktführer im Bereich der Software für digitale Erlebnisse, integriert KI-gestützte CMS-Funktionen in den Visual Workspace, um den Prozess der Erstellung umfangreicher digitaler Erlebnisse unter Verwendung von Inhalten aus verschiedenen Quellen zu optimieren.Oft verfügen Unternehmen über Inhalte, die über das gesamte Unternehmen verteilt sind, und es erweist sich als schwierig, diese Inhalte nutzbar zu machen. In der Vergangenheit mussten Marken diese Aufgabe selbst lösen, und die meisten setzten auf ein einziges System. Viele Unternehmen arbeiteten bisher mit einer All-in-One-Plattform, die schwer zu skalieren und zu verwalten war. Andere versuchten, teure, individuelle Systeme zu entwickeln, was die Budgets strapazierte und die Wartung zum Albtraum machte. Andere wiederum haben sich für ein Headless CMS entschieden und versucht, ein einziges Repository für Inhalte einzurichten. Das Ergebnis war eine enorme Integrationslogik, die es großen Unternehmen unmöglich macht, in einem wettbewerbsfähigen Tempo zu arbeiten.Heute erweitern wir den Uniform Visual Workspace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4076024-1&h=1808162831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4076024-1%26h%3D1226310405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uniform.dev%252Fvisual-workspace%26a%3DUniform%2BVisual%2BWorkspace&a=Uniform+Visual+Workspace) um CMS-Funktionen der nächsten Generation. Er unterstützt nicht nur die Funktionen, die Marken von einem CMS erwarten, sondern erweitert das Grundkonzept eines CMS von einem zentralen Inhaltsspeicher zu einem einheitlichen Multi-Source-Speicher. So können Marken Inhalte aus beliebigen Quellen nutzen, ohne dass dafür eine Integrationslogik geschrieben, unzuverlässige Datensynchronisationsprozesse eingerichtet oder Inhalte in ein weiteres Repository verschoben werden müssen. Im Visual Workspace erfolgt das Mapping von Feldern aus verschiedenen Inhaltsquellen ohne Mitwirkung der Entwickler.Einfachheit in einer Multi-Source-Welt Für Marken, die bereits ein oder mehrere CMS nutzen, bietet dies die Möglichkeit, mit einem einzigen Inhaltsmodell zu arbeiten, das sowohl diese Systeme als auch alle anderen von ihnen genutzten Inhaltsquellen umfasst - ganz gleich, ob es sich dabei um Legacy-Systeme, monolithische Systeme, zusammensetzbare Systeme oder individuelle Lösungen handelt. Inhaltsquellen werden per Mausklick und nicht per Code hinzugefügt. So werden aus ehemals riesigen Integrationsprojekten Einzelposten in einem Sprint-Plan. Integrieren Sie jedes beliebige API-gestützte Tool in Ihren Arbeitsbereich!Generative KI für eine schnellere Erstellung von Inhalten Generative KI ist die Grundlage des Uniform Visual Workspace und unterstützt Marken, schneller und in größerem Umfang Inhalte zu erstellen. Personalisierung und A/B-Tests (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4076024-1&h=3973073877&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4076024-1%26h%3D4294618156%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uniform.dev%252Ffeatures%252Fab-testing%26a%3DA%252FB%2Btesting&a=A%2FB-Tests) werden oft durch die Menge der Inhalte begrenzt, die eine Marke erstellen kann. Mit der in den Visual Workspace integrierten generativen KI lassen sich neue Inhalte jetzt in kürzester Zeit erstellen. Uniform bietet Kontrollmechanismen, die sicherstellen, dass die generative KI unter Verwendung der von Ihnen gewählten Sprachmodelle korrekte, zur Marke passende Inhalte erstellt.CMS-Funktionen für das Erfahrungsmanagement Lokalisierung, Versionsverwaltung und Asset Management sind nun Teil des Visual Workspace. In der Vergangenheit waren diese Funktionen nur für im CMS verwaltete Inhalte verfügbar. Aber es gibt viele in digitale Erlebnisse eingebundene Inhalte, die zwar in digitalen Erlebnissen verwendet, aber nicht über das CMS verwaltet werden. Im Visual Workspace sind diese Funktionen nun für alle Inhalte verfügbar, die in digitalen Erlebnissen verwendet werden, unabhängig von ihrer Quelle.Optimieren Sie Ihr CMS Dank der zusätzlichen CMS-Funktionen im Visual Workspace und der speziell entwickelten Tools für den Aufbau und die Pflege digitaler Erlebnisse bietet sich für Marken nun eine Alternative und sie müssen nicht mehr alle Inhalte in einem CMS speichern und Integrationscode schreiben, um sie wieder herauszuholen. Marken können ihre CMS-Ausgaben reduzieren, da sie ihr CMS weniger häufig nutzen und weniger Integrationslogik schreiben müssen, um Inhalte aus ihrem CMS in ihre digitalen Erlebnisse einzubinden. Außerdem wird die Erstellung von Inhalten für ihre Marketingexperten erheblich vereinfacht.Informationen zu Uniform Uniform vereint Teams und Technologien, um personalisierte Omnichannel-Erlebnisse über den einzigartigen Visual Workspace zu liefern, der speziell für Marketingfachleute in Unternehmen entwickelt wurde. Verbinden Sie Inhalts- und Datensysteme mit leistungsstarken Marketing-Tools, um die Produktion digitaler Erlebnisse auf einer einfachen, intuitiv bedienbaren Plattform zu zentralisieren. Veröffentlichen Sie schneller fesselnde Erlebnisse, setzen Sie Entwicklungsressourcen frei und ermöglichen Sie es Marketingexperten, ihr Talent voll auszuschöpfen. Führen Sie Ihre digitalen Teams zusammen, optimieren Sie Ihr bereits vorhandenes Technologiepaket und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Marke voll aus.Kontakt:Turner Sato,turners@uniform.devInformationen zu Uniform Uniform vereint Teams und Technologien, um personalisierte Omnichannel-Erlebnisse über den einzigartigen Visual Workspace zu liefern, der speziell für Marketingfachleute in Unternehmen entwickelt wurde.