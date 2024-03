Unifi-Anleger machen nicht mehr mit!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,59 liegt Unifi unter dem Branchendurchschnitt von 40,56 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Das bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist mehrheitlich positiv, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Unifi in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten hat Unifi eine Performance von -43,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche zu einer Unterperformance von -37,41 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie um 37,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.