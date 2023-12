Unifi Aktie: Was ist hier nur passiert?

Unifi: Keine Dividende und schlechte Aussichten

Die Aktie von Unifi weist mit 0 Prozent eine Dividendenrendite auf, die um 602,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Auch aus charttechnischer Sicht fällt das Urteil negativ aus. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 7,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,33 USD lag, was einem Unterschied von -13,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet. Derzeit liegt das KGV bei 14,59 Euro, was 76 Prozent weniger ist als der Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 61 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage dessen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in Social Media in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Unifi eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Unifi eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Unifi also gemischte Bewertungen, wobei die fehlende Dividende und die negativen charttechnischen Bewertungen die Aktie belasten, während das niedrige KGV und die positive Anlegerstimmung für eine gewisse Hoffnung sorgen.