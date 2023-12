Unifi Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Unifi liegt derzeit bei 14,59 und damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Unifi derzeit bei 7,42 USD. Da der Aktienkurs bei 6,32 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -14,82 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage etwa bei 6,53 USD, was einer Differenz von -3,22 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Unifi beträgt 52,38 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 51,09) führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird Unifi insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Unifi besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.