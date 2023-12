Unifi Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Unifi-Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 607,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Rendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Unifi-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,77, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Unifi.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Unifi wird positiv bewertet, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Unifi, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,59. Dies bedeutet, dass die Börse 14,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Unifi zahlt. Im Branchendurchschnitt werden für vergleichbare Werte 77 Prozent mehr gezahlt. Daher wird die Unifi-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

