Unifi Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Unifi liegt bei 52,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 51,09 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Unifi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,06 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -20,6 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -1,46 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,57 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, während Unifi 17,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unifi liegt bei 14, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 62,29) eine Unterbewertung von ca. 77 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Unifi daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Unifi in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Unifi gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

