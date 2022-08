Unieuroaktien: Jetzt den Einstieg wagen?

Unieuroaktien schnitt vergangene Woche performancetechnisch überdurchschnittlich ab. Vor einer Woche noch lag der Börsenkurs bei 69,50 Euro. Aktuell bei 85,32 Euro. Mit Blick auf die Performance innerhalb der vergangenen Woche, verzeichnete der Fond somit einen Kursgewinn von 22,76 Prozent, was 15,82 Euro entspricht. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 102er Marke gelangen.… Hier weiterlesen