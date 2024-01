Unicure-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Uniqure-Aktie hat sich in den letzten Tagen leicht von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Sicht der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -41,91 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine charttechnische Einschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,62, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt der durchschnittliche Wert aktuell 99. Dies lässt darauf schließen, dass die Uniqure-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Uniqure-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Uniqure zu beobachten. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Die geringe Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einer insgesamt negativen Bewertung und einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.