Unicredit SPA löst Jubelsturm aus!

Die Unicredit Spa wird technisch analysiert und befindet sich derzeit 11,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +32,58 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Unicredit Spa als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 31,42 und der RSI25 liegt bei 24,13, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unicredit Spa beträgt 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird die Unicredit Spa in den verschiedenen Kategorien als "Gut" bewertet.