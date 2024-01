Unicredit SPA ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Unicredit Spa. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,62 Punkte, was darauf hinweist, dass Unicredit Spa derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Unicredit Spa weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Unicredit Spa in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Unicredit Spa keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird Unicredit Spa daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 1,05 Prozent liegt Unicredit Spa 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0. Daher wird die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Unicredit Spa von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Zudem wurden 3 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

