Unicredit SPA Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Unicredit Spa-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der verschiedene Indikatoren zur Bewertung herangezogen werden. Der Kurs liegt derzeit bei 26,55 EUR, was einen Abstand von +5,99 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +20,52 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Unicredit Spa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,69 Prozent erzielen. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt sie damit 72,69 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0 Prozent, und Unicredit Spa liegt aktuell 72,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unicredit Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 37,83, was bedeutet, dass Unicredit Spa hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Unicredit Spa-Aktie in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Unicredit Spa für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

