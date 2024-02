Unicredit SPA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unicredit Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,91 Punkten, was darauf hinweist, dass Unicredit Spa überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Unicredit Spa überverkauft ist, mit einem Wert von 21,22. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Unicredit Spa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch 5 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Unicredit Spa eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Redaktion eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Unicredit Spa liegt derzeit bei 1,05 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 % für Handelsbanken. Aufgrund dieser Differenz von 1,05 Prozentpunkten erhält Unicredit Spa eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.