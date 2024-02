Unicredit SPA Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Unicredit Spa wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 8,91 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,22 ebenfalls an, dass Unicredit Spa überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Unicredit Spa war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Redaktion fand zudem 5 berechenbare Schlecht-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unicredit Spa liegt mit 18,99 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Unicredit Spa eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für Unicredit Spa.