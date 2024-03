Unicredit SPA Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Unicredit Spa wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,46 Punkten, was darauf hinweist, dass die Unicredit Spa-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 20,37, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Unicredit Spa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,99 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Faktoren erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung um Unicredit Spa kann sich auch auf den Aktienkurs auswirken. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare negativ war. Allerdings waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist Unicredit Spa eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent auf, was 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen attraktiv und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.