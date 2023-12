Unicredit SPA Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Der Aktienkurs von Unicredit Spa hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 72,69 Prozent erzielt, was mehr als 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst im Vergleich mit der "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Unicredit Spa mit 72,69 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiges Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung von Unicredit Spa ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), welches aktuell bei 18 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ist das KGV von Unicredit Spa weder unterbewertet noch überbewertet. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Unicredit Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, mit einer Differenz von 1,05 Prozentpunkten (1,05 % gegenüber 0 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Unicredit Spa war in den vergangenen zwei Wochen neutral, wobei überwiegend positive Themen in den letzten Tagen angesprochen wurden. Die Auswertung der sozialen Medien ergab jedoch auch 5 negative Signale, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung führt.

