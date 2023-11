Unicredit SPA Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Die Unicredit Spa hat eine Dividende von 1,05 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Unicredit Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass die Unicredit Spa im Branchenvergleich eine Outperformance von +72,69 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und die Unicredit Spa lag um 72,69 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Unicredit Spa wurden auch berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Unicredit Spa als "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Unicredit Spa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 46,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Unicredit Spa überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Bewertung für die Unicredit Spa, die für Anleger als "Gut" einzustufen ist.