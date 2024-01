Unicredit SPA Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Unicredit Spa schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 1,05 Prozentpunkten (1,05 % gegenüber 0 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage gegenüber der Unicredit Spa verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs der Unicredit Spa-Aktie von 22,19 EUR. Da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 26,69 EUR lag (+20,28 Prozent Unterschied), erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite der Unicredit Spa mit 72,69 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer weiteren positiven Bewertung der Aktie mit "Gut".

Insgesamt zeigt die Unicredit Spa also positive Kennzahlen in Bezug auf Dividenden, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Branchenvergleich Aktienkurs, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

