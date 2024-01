Unicredit SPA Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Unicredit Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 21,78 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +17,79 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 25,655 EUR entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 24,75 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert mit einer Abweichung von +3,66 Prozent. Daher wird die Unicredit Spa-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Unicredit Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Unicredit Spa in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird auf die Werte für 7- und 25-Tage-Basis für Unicredit Spa eingegangen. Der RSI7 liegt bei 31,49 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unicredit Spa 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten ebenfalls mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

