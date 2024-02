Unicredit SPA Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Unicredit Spa-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um ihre Leistung und ihre Eignung als Investitionsmöglichkeit zu bewerten. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 50- und 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,34 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 26,505 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Unicredit Spa. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,4 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält Unicredit Spa basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Unicredit Spa eine Rendite von 1,05 Prozent auf, was 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung als lukratives Investment.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Unicredit Spa mit 18,99 in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Unicredit Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,57 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (34,79) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Unicredit Spa basierend auf den verschiedenen Analysen eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf trendfolgende Indikatoren und Dividendenrendite, sowie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und des Relative Strength Index.

Unicredit SPA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Unicredit SPA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Unicredit SPA-Analyse.

