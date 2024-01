Unicredit SPA Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unicredit Spa-Aktie liegt bei 18,99, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,05 Prozent, was 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der Unicredit Spa-Aktie liegt bei 24,31, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,68, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "gut". In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,19 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Sollten Unicredit SPA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Unicredit SPA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Unicredit SPA-Analyse.

Unicredit SPA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...