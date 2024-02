Unicredit SPA Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Diskussion zeigt. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders im Fokus der Anleger standen dabei die negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Unicredit Spa. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt wurden 5 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Unicredit Spa wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Unicredit Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Befund. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,32 EUR weist einen aktuellen Kurs von 30,765 EUR auf, was einer Abweichung von +31,93 Prozent entspricht. Die Aktie erhält somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 27,04 EUR über dem letzten Schlusskurs (+13,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls positive Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,72 Punkte, was darauf hinweist, dass Unicredit Spa momentan überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,28, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Unicredit Spa unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.