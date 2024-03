Unicredit SPA Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die Unicredit Spa liegt der RSI bei 12,57, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 18,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unicredit Spa 18. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche ist das KGV im Durchschnitt bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Unicredit Spa weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Medien wurde die Unicredit Spa in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Unicredit Spa eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

