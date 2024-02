Unicredit SPA Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unicredit Spa beträgt 18, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken im Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Unicredit Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 22,97 EUR lag und der aktuelle Kurs bei 29,81 EUR liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von +29,78 Prozent hin, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 26,36 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren guten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Unicredit Spa liegt bei 19,38, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher gut bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 23 im überverkauften Bereich und wird daher ebenfalls gut bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Unicredit Spa ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Unicredit Spa nach verschiedenen Bewertungskriterien gemischt bewertet wird, wobei fundamentale Aspekte neutral, technische Aspekte gut und das langfristige Stimmungsbild schlecht bewertet werden.