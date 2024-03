Unicredit SPA Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Dividende: Derzeit zahlt Unicredit Spa höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (1,05 % gegenüber 0 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Unicredit Spa erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,69 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche, die durchschnittlich um 0 Prozent zulegten, bedeutet dies eine Outperformance von +72,69 Prozent für Unicredit Spa. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Unicredit Spa übertraf diesen Durchschnittswert um 72,69 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Unicredit Spa überwiegend negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Unicredit Spa auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Unicredit Spa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 19,98, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Unicredit Spa ein "Gut"-Rating.