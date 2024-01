Unicredit SPA Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Unicredit Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 22,19 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 26,69 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +20,28 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 25,25 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,7 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Unicredit Spa derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einer Differenz von 1,05 Prozentpunkten. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Unicredit Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 72,69 Prozent erzielt, was mehr als 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Unicredit Spa verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde in derselben Zeitspanne eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Unicredit Spa-Aktie in verschiedenen Kategorien eine positive Bewertung aus charttechnischer und fundamentaler Sicht.

