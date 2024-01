Unicredit SPA Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unicredit Spa liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Handelsbanken als neutral bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten konnte Unicredit Spa eine Performance von 72,69 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +72,69 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Finanzsektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Unicredit Spa 72,69 Prozent über diesem Wert lag.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,485 EUR 20 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 25,11 EUR über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Unicredit Spa festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einem weiteren negativen Rating führt.

Insgesamt erhält Unicredit Spa daher gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf ein uneinheitliches Bild in Bezug auf das Unternehmen hindeutet.

