Unico American Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Unico American wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Unico American derzeit überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Unico American weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unico American-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Schlecht"-Rating.

Eine Analyse der charttechnischen Entwicklung von Unico American anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass dieser bei 2,93 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0031 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -99,89 Prozent). Basierend auf diesen Daten wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,01 USD eine Abweichung von -69 Prozent. Somit wird die Unico American-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating belegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Aktuell waren in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Aktie von Unico American zu finden, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Für Anleger, die in die Aktie von Unico American investieren, ist die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,87 Prozentpunkten niedriger. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.