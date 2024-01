Unico American Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Unico American hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -99,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Unterperformance von 110,71 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,97 Prozent, was bedeutet, dass Unico American derzeit um 118,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Unico American auf 2,88 USD, während die Aktie selbst aktuell bei 0,0032 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -99,89 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einer Distanz von -68 Prozent entspricht und somit auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Unico American derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Unico American ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Unico American beschäftigt hat. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.