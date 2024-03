Unico American Aktie: Jetzt knallt es!

Die Unico American-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,12 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,01 USD, was einem Unterschied von -91,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD zeigt keine positive Entwicklung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält, wenn man die kurzfristige Analysebasis betrachtet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 4,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,34) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Unico American-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 50 für den Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher der RSI mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussion über das Unternehmen zeigen keine Auffälligkeiten und werden daher als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Unico American-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik, vor allem aufgrund der Entwicklungen im Schlusskurs, der Dividendenrendite und des Sentiments.