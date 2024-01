Unico American Aktie: Augen auf!

Die Dividendenrendite von Unico American liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent in der Versicherungsbranche liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Unico American in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Unico American in diesem Punkt also als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unico American liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Stand von 66, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Daher wird dieser Indikator als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Unico American für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unico American derzeit bei 2,89 USD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,0032 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,01 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -68 Prozent eingestuft wird. Somit erhält Unico American in dieser Kategorie die Gesamtnote "Schlecht".