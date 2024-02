China Development Bank Leasing Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs der China Development Bank Leasing hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 83,28 Prozent erzielt, was mehr als 97 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche von -13,56 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt die Rendite von China Development Bank Leasing mit 96,84 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist China Development Bank Leasing derzeit eine Dividendenrendite von 6,14 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,93 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,21 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Development Bank Leasing-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positiv abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im fundamentalen Vergleich ist die China Development Bank Leasing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,56 handelt die Aktie deutlich unter dem Branchen-KGV von 25,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.