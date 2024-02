Unicharm Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Unicharm-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5115,71 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5138 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5067,38 JPY liegt mit einer Abweichung von +1,39 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Unicharm beträgt 0,77 Prozent, nur leicht über dem Mittelwert von 0,73 Prozent. Daher erhält das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Unicharm liegt bei 59,95 und der RSI25 bei 50,54, was beide zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird Unicharm als eher neutral bewertet, wobei in den letzten Tagen jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung der Anlegerstimmung.

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass Unicharm derzeit auf Basis der technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung neutral bis gut eingestuft wird.