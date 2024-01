Unicharm Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength-Index der Unicharm-Aktie zeigt einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Unicharm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 7,89, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,93, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Unicharm zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen in den vergangenen Wochen. Die Anlegerstimmung wird als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Unicharm bei 5144,22 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5098 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,9 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Unicharm-Aktie bei einer Differenz von +3,18 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche zeigt die Unicharm-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -8,9 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Unicharm 22,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.