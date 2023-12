Unicafe Aktie: Keine Panik!

Die Unicafe wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 926,88 JPY, während der Aktienkurs (969 JPY) um +4,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 956,1 JPY, was einer Abweichung von +1,35 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unicafe weist einen Wert von 42,86 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Unicafe in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Unicafe wird als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.