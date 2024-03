Unibap AB Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Internet-Kommunikation über Unibap zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Unibap von 2,05 SEK um -53,41 Prozent vom GD200 (4,4 SEK) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2,46 SEK, was einen Abstand von -16,67 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 59,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Unibap liegt bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der privaten Nutzer in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Unibap.