Unibap AB Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Unibap-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2 SEK lag, was einem Unterschied von -56,71 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,62 SEK entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,53 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,95 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Unibap wird dagegen als positiv eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert in sozialen Medien angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Unibap-Aktie als "Neutral" eingestuft, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (63,97) keine überkauften oder überverkauften Signale liefern.

Das Sentiment und der Buzz rund um Unibap haben in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Gut"-Einstufung aufgrund der positiven Anleger-Stimmung und ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index und dem Sentiment/Buzz.